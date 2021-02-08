Погибший проходил службу в одной из воинских частей города.

В Запорожье возле общежития на улице Независимой Украины нашли тело молодого человека. Умершим оказался 24-летний военнослужащий, проходивший срочную службу в В/Ч А1978.

Читайте такжеНа военном полигоне в результате наезда бронетранспортера погиб солдатЭту информацию ТСН подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

"6 февраля в 11:29 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в городе Запорожье на улице Независимой Украины, возле общежития обнаружен труп мужчины 1996 года рождения. Мужчина зарегистрирован в городе Харьков, проходил срочную службу в в/ч А1978, пожарный. Труп осмотрен, без признаков насильственной смерти направлено в морг. Причину смерти установит СМЭ", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

По факту смерти мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

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Автор: УНИАН