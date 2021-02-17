После задержания на осмотре у нарколога мужчина пытался подделать собственные анализы.

В Запорожье пьяный водитель убегал от патрульных по кладбищу, а на обследовании у нарколога пытался сфальсифицировать анализы.

Об этом сообщает ТСН.

Патрульные остановили мужчину за рулем авто с номерами без подсветки. Однако водитель решил бежать.

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Во время погони нарушитель доехал до старого кладбища и остановился лишь тогда, когда врезался в ограждение.

Ни прав, ни техпаспорта у водителя не было, однако были признаки опьянения.

От проверки на алкотестере отказался, поэтому патрульные отвели его к наркологу. Там мужчина решил схитрить: в контейнер для анализов налил воду.

По информации полиции, результат осмотра у врача-нарколога в итоге показал 1,92 промилле. В салоне авто во время аварии также находилась пассажирка. В результате ДТП никто не пострадал.

Инспекторы составили на виновника пять протоколов:

ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства) КУоАП;

ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП;

ч. 6 ст. 121 (управление транспортным средством с неосвезенным номерным знаком) КУоАП.

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Автор: УНИАН