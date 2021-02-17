В Запорожье пьяный водитель убегал от патрульных по кладбищу, а на обследовании у нарколога пытался сфальсифицировать анализы.
Об этом сообщает ТСН.
Патрульные остановили мужчину за рулем авто с номерами без подсветки. Однако водитель решил бежать.
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Во время погони нарушитель доехал до старого кладбища и остановился лишь тогда, когда врезался в ограждение.
Ни прав, ни техпаспорта у водителя не было, однако были признаки опьянения.
От проверки на алкотестере отказался, поэтому патрульные отвели его к наркологу. Там мужчина решил схитрить: в контейнер для анализов налил воду.
По информации полиции, результат осмотра у врача-нарколога в итоге показал 1,92 промилле. В салоне авто во время аварии также находилась пассажирка. В результате ДТП никто не пострадал.
Инспекторы составили на виновника пять протоколов:
- ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;
- ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства) КУоАП;
- ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
- ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП;
- ч. 6 ст. 121 (управление транспортным средством с неосвезенным номерным знаком) КУоАП.
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