цей матеріал доступний українською

В Запорожской области в пруду утонули две девочки

16:23, 25 июня 2020
Происшествия
175 0
По версии полиции, одна из девочек начала тонуть, другая пыталась ей помочь / фото ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в местной громаде.

Известно, что девочки были соседками.

По предварительной информации, они без разрешения родителей на велосипедах поехали к пруду, чтобы искупаться.

По словам местных жителей, которые обнаружили тела детей, одну из девочек отнесло течением, вторую затянуло илом, которым покрыто дно водоема, и она, скорее всего, не смогла самостоятельно выбраться и захлебнулась.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС в Запорожской области и полиция.

Как сообщили УНИАН правоохранители, по предварительной версии следствия, одна из девочек начала тонуть, а вторая пыталась ей помочь – в результате погибли обе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter