В Запорожской области в пруду утонули две девочки

Дети без разрешения родителей на велосипедах поехали к пруду искупаться, их тела обнаружили местные жители.

В с. Первомайское Розовского района Запорожской области сегодня в пруду утонули две девочки в возрасте 10 и 11 лет.

Об этом УНИАН сообщили в местной громаде.

Известно, что девочки были соседками.

По предварительной информации, они без разрешения родителей на велосипедах поехали к пруду, чтобы искупаться.

По словам местных жителей, которые обнаружили тела детей, одну из девочек отнесло течением, вторую затянуло илом, которым покрыто дно водоема, и она, скорее всего, не смогла самостоятельно выбраться и захлебнулась.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС в Запорожской области и полиция.

Как сообщили УНИАН правоохранители, по предварительной версии следствия, одна из девочек начала тонуть, а вторая пыталась ей помочь – в результате погибли обе.

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