В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета на территории детсада незначительные травмы получили трое детей.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
«11 января в одном из дошкольных учебных заведений при взрыве неизвестного предмета, найденного во время прогулки, незначительные травмы получили трое детей - 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.
В частности, следственно-оперативной группой установлено, что во время прогулки дети нашли на территории дошкольного учебного заведения неизвестный предмет, во время игры с которым он взорвался.
Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета, предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда.
По данным полиции, детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались.
Отмечается, что после проведения всех необходимых процессуальных действий полицией будет дана правовая квалификация происшествия.
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