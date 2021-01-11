По последним данным, никто из детей не пострадал.

Сегодня, 11 января, на территории детского сада №7 в Виннице произошел взрыв.

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Об этом со ссылкой на полицию города сообщает местное издание Винница.info.

Изначально сообщалось, что повреждения получили трое детей.

Позже одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети целы, повреждена лишь верхняя одежда, а взрывчатка была похожа на "попрыгунчик", как мячик.

"Все дети целы. Единственное, что одежда повреждена. Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалось. Какое-то самодельное устройство. Это не петарда. Оно кругленькое, как мячик. Выглядело, как "попрыгунчик", - рассказала воспитательница.

Как сообщает издание, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

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Автор: УНИАН