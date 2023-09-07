Организатора канала уже задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили преступный канал, по которому оружие из районов ведения боевых действий попадало на запад Украины.

Как сообщили в МВД, сеть незаконной торговли оружием и боеприпасами наладил житель Днепропетровской области. "В ходе обысков и следственных действий оперативники изъяли более 40 артиллерийских снарядов, ручной пулемет Калашникова, два автомата, 9 ручных гранат с запалами, 8 гранатометных выстрелов, обрез охотничьего ружья, револьвер, почти 1500 патронов, взрывчатые вещества и детонаторы", - говорится в сообщении.

Организатору преступной сети уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Все изъятые средства поражения планируется передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

Незаконная торговля оружием

В Украине время от времени раскрывают случаи незаконной торговли оружием. Так, ранее в Одесской области задержали двух военнослужащих, которые занимались торговлей оружием.

Кроме того, правоохранители Волынской области задержали священника одной из церквей Львовщины по подозрению в торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.

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