Александра Дедюхина на три месяца "отлучили" от публичной деятельности в социальных сетях.

Епархиальный совет наказал полтавского священника ПЦУ и депутата от "Европейской солидарности" Александра Дедюхина после его высказываний относительно абортов.

Об этом 7 июня сообщается на официальном сайте Полтавской епархии.

Речь о скандале, который начался на прошлой неделе. Тогда настоятель Свято-Николаевской религиозной громады написал в Facebook об абортах, в частности, назвав недоразвитыми тех, кто требует права распоряжаться своим телом. За это его обвинили в сексизме.

В епархии проанализировали ряд сообщений Дедюхина за 2021 год и сделали вывод, что в публикациях фигурируют "высказывания, унижающие человеческое достоинство, разжигающие вражду в обществе на политической почве, противоречащие фундаментальным принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики, наносящие ущерб авторитету Православной церкви Украины".

Теперь до 19 августа его отстранили от свершения Божественной литургии, а также поставили перед ним требование прекратить до 6 сентября 2021 года "любую публичную деятельность в соцсетях".

"В дальнейшем такую публичную деятельность он может осуществлять исключительно в пределах норм христианской морали и пастырской этики", - отмечается в решении совета.

Кроме того, совет предложил батюшке сделать выбор: оставаться священником или быть политиком-блогером.

Читайте такжеВсегда виновата"Рекомендовать протоиерею Александру Дедюхину на время действия запрета обдумать свою позицию относительно выбора - остаться священнослужителем Православной церкви и осуществлять свою пастырскую деятельность согласно с церковными правилами и присягой священнослужителя или выбрать путь светского политика и блогера. В случае повторения вышеизложенных нарушений управляющим епархией должно быть наложено более строгие канонические наказания или же дело следует передать на рассмотрение Священного синода Православной церкви Украины", - сообщается на сайте.

Епархиальный совет констатировал "факт недопустимости для священнослужителя и культурной личности некоторых употребленных им высказываний".

В то же время участники заседания совета подчеркнули, что "согласно вероучению Православной церкви и здравому смыслу" ребенок до рождения, хоть и находится в лоне матери, однако не является ее частью, а является человеческой личностью "с момента зачатия, его жизнь ценна, как каждая человеческая жизнь, и нуждается в защите".

Скандал с Дедюхиным: что священник написал об абортах

В своем посте на Facebook Александр Дедюхин назвал "недоразвитыми" тех, кто выступает за аборты.

"Когда недоразвитые личности ходят с транспарантами типа: "Мое тело - мое дело", как человек, который уважает свободу других, я в принципе могу частично с этим согласиться. Пока это не ограничивает свободу других... Ребенок в утробе - это не часть тела женщины и вовсе не часть тела мужчины", - писал Дедюхин.

После этого сообщения поднялась волна возмутительных комментариев, и тогда священник опубликовал еще одно, в котором, в частности, писал: "Как там старые люди говорят: "С*чка не захочет - кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность".

Впоследствии Дедюхин убрал оскорбительные слова из поста, а затем вообще удалил сообщения.

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Автор: Катерина Комолова