Дважды судимый мужчина изготавливал огнестрельное оружие и продавал его через интернет, отправляя по почте.

Правоохранители Волынской области задержали священника одной из церквей Львовщины. Его подозревают в торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.

Как сообщили в пятницу, 11 июня, в Департаменте уголовного розыска, 47-летний мужчина действовал через интернет, переписывался, консультировал.

"Установлено, что фигурант покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам "товар" присылал по почте. При этом всеми силами пытался сохранить анонимность", - рассказали правоохранители.

Волынские оперативники несколько месяцев следили за священником. При этом выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

9 июня полиция задержала "умельца". Во время обысков у него изъяли оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства. Отмечается, что оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения.

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Автор: Катерина Комолова