Во время следствия правоохранители сделали оперативные закупки огнестрельного оружия и боеприпасов почти на 15 тысяч долларов.

В Одесской области задержали двоих военнослужащих, занимавшихся торговлей оружием.

Читайте такжеВ Днепропетровской области задержали банду наркоторговцев с оружием (фото, видео)Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что двое военнослужащих задержаны, им сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, на территории региона группа злоумышленников занималась незаконным хранением, приобретением и сбытом боеприпасов и взрывных устройств.

Согласно сообщению, правоохранители в ходе следствия провели «оперативную закупку» оружия и боеприпасов.

Таким образом, задокументирован сбыт автомата «АКС-74У» калибра 5,45х39 мм и короткоствольного нарезного огнестрельного оружия калибра 9х18 мм и пистолета «ПМ», изготовленного путем переработки.

Также злоумышленники продали более 75 патронов калибра 9х18 мм; свыше 2,6 тыс. патронов калибра 5,45х39 мм; 2,1 тыс. патронов 7,62 мм; 10 унифицированных запалов ручной гранаты; 200 г тротила; 15 патронов к пулемету Дегтярева-Шпагина; 5 гранат Ф1; 3 дымовые шашки и бронежилеты.

Как отмечается, в общей сложности, правоохранители сделали оперативные закупки огнестрельного оружия и боеприпасов почти на 15 тыс. долл.

По месту жительства фигурантов, в подсобных помещениях и автомобилях на территории Одесской и Донецкой областей проведен ряд обысков.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также – по уведомлению о подозрении другим людям, причастным к этому преступлению.

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Автор: Лариса Козовая