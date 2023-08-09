Ведущий рассказал, с какими проблемами он столкнулся во время поиска ребенка.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно забрал названного сына из детдома, откровенно рассказал о "черных схемах". По его словам, на детях, которые живут без родительской заботы, зарабатывают немалые средства.

"Государство не заинтересовано в усыновлении детей... Я смог понять, что по обороту бабла эта сфера не уступает сфере наркоторговли, торговле оружием и проституции. На детях зарабатывают колоссальное бабло", - заявил ведущий в интервью для Марии Ефросининой.

Мало того, Мирошниченко и его жена даже узнали, сколько требуют у людей, которые хотят взять малыша из детдома. Когда ведущий и его избранница начали освещать тему усыновления в Instagram, другие люди делились с ними своим печальным опытом.

"За здорового новорожденного ребенка, чтобы встать в очередь, ты платишь 50 тысяч евро (более 2 миллионов гривень - УНИАН). Только чтобы встать в очередь... Нам не озвучивали, потому что понимали, что мы сразу всем расскажем", - сообщил ведущий.

По мнению Мирошниченко, ему не предлагали платить за усыновление, однако все равно пытались ставить "палки в колеса". Впрочем, жена ведущего - юрист, поэтому она не стала сдаваться и боролась за ребенка.

Кроме этого, Мирошниченко раскрыл и другие "черные схемы". В детдомах воспитанники почти не видят даже фруктов, рассказал ведущий.

"То есть это отработанная на всех уровнях схема... Больше всего зарабатывается на детях, которые непосредственно в детских домах, в заведениях, интернатах, домах семейного типа... Жизнь одного ребенка в каком-то заведении детском государству обходится очень дорого, а по факту ребенок банана в жизни не видел. То есть на одного ребенка, условно, есть райдер, колоссальные бабки, которые выделяет государство. А в результате ребенок яблоки на праздники ест, а банан видит только на картинке", - возмутился Мирошниченко.

Ведущий также рассказал о других "схемах". По его словам, детям могут "приписывать" диагнозы, чтобы на них выделялось больше средств. А некоторые детские дома семейного типа могут существовать лишь на бумаге.

"За каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно, выгодно набросать как можно больше диагнозов ребенку. Во-первых, большинство денег получает на этого ребенка заведение. Во-вторых, все смотрят на этот диагноз, ну, это очень больной ребенок, и его никогда не возьмут. Детские дома семейного типа. По факту, 100 детей может жить в этом доме, а его не существует. А за каждого ребенка доплачивают. И только если какая-то проверка едет, то детей куда-то вывезли, собрали: вот, здесь они живут. Проверка уехала, а детей вернули в место их дислокации", - рассказал Мирошниченко.

Ведущий добавил, что сейчас 90% детей, находящихся в подобных заведениях по всей Украине, не имеют шанс на то, чтобы попасть в семью. Дело в том, что родители, которые оставляют детей и отказываются у них еще в роддоме, не пишут официальный отказ. А потому государство не может отдать малыша новым матери и отцу.

Тимур Мирошниченко забрал ребенка из детдома - что известно

В начале лета Тимур Мирошниченко и его жена стали кандидатами на усыновление ребенка. Они сразу начали искать, однако в заведениях им говорили, что "детей нет". Впоследствии жена ведущего все же нашла мальчика, которого можно усыновить. Они начали знакомиться с ребенком, им называли страшные диагнозы малыша, однако звездная пара не испугалась.

30 июня Мирошниченко наконец забрал названного сына домой. Впоследствии он рассказал, что малыш понемногу адаптируется к новой жизни.

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