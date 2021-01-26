Инцидент произошел в минувший четверг, когда мальчик вместе со своей сестрой катались на санках вблизи местной школы.

Медики столичного Охматдита прооперировали 11-летнего Максима, который получил многочисленные огнестрельные ранения во время катания на санках в Тернополе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам медиков, состояние ребенка удалось стабилизировать. Накануне его из реанимации перевели в палату интенсивной терапии, а сегодня впервые за все время мальчик смог встать на ноги.

"Многие из этих дробинок находятся вблизи жизненно важных сосудов и вблизи спинного мозга. Ни одна из них не привела к тяжелым последствиям", – поделились с журналистами медики.

Кроме Максима от выстрела пострадал еще один ребенок – 8-летнему мальчику пробило щеку. Его уже тоже прооперировали.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел в минувший четверг, когда мальчик вместе со своей сестрой катались на санках вблизи местной школы. Травмы были похожи на ожоги от петарды. Но впоследствии врачи насчитали 42 дробинки, некоторые из них травмировали внутренние органы. Максима экстренно доставили в Киев, там его сразу же прооперировали.

Копы обследовали близлежащие дома и у одного жильца изъяли ружье, стреляющее похожими патронами, направив его на экспертизу. Владелец оружия свою вину отрицает.

Полиция квалифицировала это как хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

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Автор: УНИАН