В Тернопольской области полиция спасла от самосуда пьяного водителя, который сбил ребенка (фото)

Водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако слетел в кювет.

В Тернопольской области полиция спасла от самосуда нетрезвого водителя, который тяжело травмировал 8-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошло вчера 8 июля около 19:00 в селе Прошова Тернопольского района.

Отмечается, что потерпевший находился на обочине с велосипедом, когда его сбил водитель автомобиля Volkswagen. Рядом с мальчиком стояла его старшая сестра, она успела отскочить и избежать удара.

Травмированный ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение детской больницы, у мальчика медики констатировали перелом ноги, закрытую травму живота, ушибы грудной клетки и другие телесные повреждения.

По данным полиции, на момент ДТП водитель из села Смолянка Тернопольского района, 1982 г. р., находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, алкотестер зафиксировал 2,26 промилле алкоголя.

Водитель с места аварии попытался скрыться, но, проехав 300 метров, слетел в кювет. Покинуть автомобиль виновнику ДТП помешали очевидцы аварии. По их словам, авто ехало очень быстро, поэтому после удара автомобиля у велосипеда оторвало колесо, а сам двухколесник улетел на 15 метров.

На момент ДТП в салоне авто находился знакомый водителя. По информации полиции, он был настолько пьян, что в течение двух часов не мог ни говорить, ни выйти из иномарки.

Люди хотели совершить самосуд над водителем, но от расправы мужчину спас приезд правоохранителей.

Виновника ДТП задержали согласно статье 208 УПК. Водителю инкриминируют ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжелое телесное повреждение) УК.

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