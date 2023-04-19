Полиция разыскивает родителей ребенка.

В Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил пожилую женщину. У нее диагностировали перелом бедра. Родителей ребенка, который травмировал пенсионерку, сейчас разыскивают следователи.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, несчастный случай произошел 17 апреля на Театральной площади в центре Тернополя около 15:30.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. Как стало известно, мальчик дошкольного возраста, катаясь на детской машинке, сбил прохожую. Потерпевшая 1937 года рождения. Ее доставили в больницу. Медики констатировали перелом бедра", – говорится в сообщении.

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Правоохранители просят откликнуться родителей мальчика, причастного к травмированию женщины, а также очевидцев инцидента.

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