Актер не успел вовремя притормозить.

Американский актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Во время движения на автомобиле он сбил велосипедистку.

Как сообщает TMZ, актер ехал на небольшой скорости, а женщина перед ним пыталась повернуть налево. В результате и произошла авария, так как Арнольд не успел отреагировать и быстро притормозить.

К счастью, женщина отделалась легкими травмами. Однако ее все же госпитализировали. Сам Шварценеггер забрал велосипед женщины и отвез его в ремонт.

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Также сообщается, что за дело взялись правоохранительные органы. Предварительно они не увидели вину голливудского актера в произошедшем. При этом расследование продолжается.

Напомним, ранее украинский актер Павел Алдошин попал в ДТП. Он ехал на мотоцикле, но не справился с управлением, когда на дорогу выскочил лось.

"Так. По ситуации. Селезенка - минус", - написал тогда Павел Алдошин.

Позже он вышел на связь и заверил, что ему лучше.

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