В соцсетях пользователи распространили сообщения, что мужчину избили в ТЦК.

В Бучаче Тернопольской области сегодня утром в больнице умер 49-летний мужчина, которого недавно мобилизовали.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого в местных телеграм-каналах пользователи начали сообщать, что его смерть наступила якобы в результате избиения в ТЦК.

Как сообщили УНИАН в полиции Тернопольской области, сообщение о смерти мужчины, 1974 года рождения, в полицию Бучача поступило сегодня утром от дежурного врача местного медучреждения.

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Правоохранители предварительно установили, что мобилизованный - житель села Медведевцы, который злоупотреблял алкоголем.

По данным полиции, поскольку у мужчины был крайне неопрятный вид, его из помещения районного ТЦК доставили в местную роту охраны, где есть душевая. Там мужчину помыли и побрили. По данным правоохранителей, при выходе из данного помещения на лестнице у мужчины случился приступ эпилепсии, после чего его без сознания сразу госпитализировали.

В больнице за его жизнь боролись более суток, однако сегодня утром мужчина скончался.

"При осмотре тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, медики диагностировали у погибшего приступ эпилепсии", - говорится в сообщении полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть").

Подробности инцидента рассказал местный активист Роман Довбенко. Он ссылается на информацию, которую получил от председателя ВВК районного ТЦК.

По данным Довбенко, мобилизованный, который длительное время злоупотреблял алкоголем, упал, потеряв сознание, когда вышел покурить.

"Потерял сознание, потому что работники ТЦК не давали ему употреблять алкоголь, из-за чего у него возник так называемый алкогольный делирий. При этом у него запал язык, поэтому работники ТЦК начали оказывать ему помощь, силой открывали рот. В его ротовой полости и до попадания в ТЦК было лишь несколько зубов. Чтобы извлечь ему язык и он не задохнулся, несколько зубов заломали, а не выбили", - рассказал Довбенко.

По его информации, ребра у мужчины действительно переломаны, как об этом информировали местные жители.

"Но это перелом двухнедельной давности. На снимках видно, что на костях уже начинает нарастать ткань и идет процесс заживления. Череп у него не проломлен. Когда он падал, то ударился головой. Возможно, при вскрытии там обнаружат какую-то внутреннюю гематому или кровоизлияние", - считает активист.

Поэтому он призвал людей не распространять недостоверные слухи.

"Люди сейчас, не имея информации, распространяют неправду, бросая тень на наших ребят, которые вернулись с фронта из-за ранений и сейчас работают в ТЦК. Также люди обвиняют ВВК, как они мобилизовали человека с эпилепсией. И я тоже считаю, что медики на ВВК часто делают осмотры очень поверхностно. Но в данном случае мужчина вообще еще не проходил ВВК, поэтому претензий к членам врачебной комиссии быть не может", - считает Довбенко.

Смерть мобилизованного жителя Одесской области от эпилепсии - детали

В прошлом году в Одесской области ТЦК мобилизовал 29-летнего Бориса Глушака, который был инвалидом с детства. Вскоре после прибытия в воинскую часть мужчина умер в результате приступа эпилепсии.

Правоохранители начали расследовать смерть мобилизованного как умышленное убийство.

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