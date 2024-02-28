Военный подробно объяснил, какое наказание грозит за игнорирование повестки для уточнения данных и "боевой" повестки.

Если военнообязанный проигнорировал повестку, то ему грозит наказание в виде штрафа или заключения, в зависимости от ситуации. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин.

Что будет, если проигнорировать повестку для обновления данных - объяснение

Истомин говорит, что, если военнообязанный не прибывает в ТЦК и СП по повестке для обновления данных, это квалифицируется как нарушение правил воинского учета.

"Тогда составляется протокол об админнарушении. Это влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть, 850-1700 гривен", - сообщил военный.

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По его словам, такой же размер штрафа предусмотрен и за повторное правонарушение. После этого наступает уголовная ответственность.

"Но ни уплата штрафа, ни условный срок наказания, ни отбытие заключения не освобождают от мобилизации", - уточнил Истомин.

Не пришел по "боевой" повестке: какое наказание грозит

"Если гражданин, который обновил свои военно-учетные данные, прошел ВВК, которая признала его годным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это уже трактуется как уклонение от мобилизации. Ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали. Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а он просто исчезает", - пояснил майор.

По его словам, в этих случаях применяется ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Электронный кабинет призывника - подробности

В Украине сейчас работают над внедрением электронного военного билета и электронного кабинета призывника, но он будет существовать за пределами платформы "Дія".

Электронный кабинет позволит гражданам вносить свои учетные данные без очного визита в ТЦК. Для государства это выгодно тем, что оно получит более полную информацию о мобилизационном резерве.

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