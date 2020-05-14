В Сумской области пьяный водитель в автомобиле перевозил семерых пассажиров, трое из них – в багажнике (видео)

Водительского удостоверения мужчина не имел, поскольку вообще его не получал.

В Сумской области патрульные остановили нетрезвого водителя, который перевозил легковушкой семерых пассажиров, трое из них - в багажнике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Сумской области, легковой автомобиль, в багажном отделении которого сидели трое граждан, инспекторы увидели, патрулируя автодорогу национального значения Н12 «Сумы - Полтава» в городе Тростянец.

Согласно сообщению, правоохранители догнали и остановили автомобиль ВАЗ-21063, за рулем которого находился 33-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

«В салоне, кроме водителя, было четыре пассажира, а еще трое решили сесть в багажник, чтобы водитель не делал за ними дополнительный рейс. Они как раз направлялись отдыхать в лес. Водительского удостоверения водитель не имел, ведь вообще его не получал. К тому же выяснилось, что в течение года на него уже составляли административные материалы за управление в нетрезвом состоянии», - отметили в патрульной полиции.

В присутствии двух свидетелей водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как с помощью алкотестера, так и в медицинском учреждении.

На мужчину инспекторы составили два административных протокола по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 3 ст. 130 (управление транспортным средством лицом с признаками опьянения, которое дважды в течение года подвергалось за это административной ответственности) КоАП.