Беларуский агент обходил пограничную территорию в Ривненской области, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала шпиона беларуского Комитета государственной безопасности, который жил в Ривненской области и собирал данные о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины.

Как сообщает СБУ в социальной сети Facebook, разоблачен еще один вражеский агент в результате контрдиверсионных мероприятий на севере Украины. "Информатором оказался гражданин Беларуси, имеющий вид на постоянное жительство в нашем государстве и длительное время проживающий в Ривненской области", - говорится в сообщении.

В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником беларуского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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"Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали прихвостня врага по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.

"Установлено, что в поле зрения беларуского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского Союза. Тогда он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ривненской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Как сообщал УНИАН, в мае армия Беларуси перешла к учениям, во время которых будут отрабатывать нанесение ракетных ударов российскими оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М". Стоит отметить, что россияне уже не раз били по украинской территории "Искандерами".

Интересные новости Украины - сегодня это стоит знать

31 мая стало известно, что жителя Харьковской области наказали за создание пророссийского сайта и призывы бомбить Украину. Злоумышленником оказался бывший охранник больницы.

За сотрудничество с врагом суд решил сурово наказать мужчину - он будет пяти лет сидеть за решеткой.

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