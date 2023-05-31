Злоумышленник был охранником в больнице, отметили в Офисе генпрокурора.

Житель Харьковской области наказан за создание пророссийского сайта и призывы бомбить Украину.

Бывший охранник больницы будет сидеть за решеткой, об этом сообщил Офис генерального прокурора. Мужчина признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, и он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В сообщении отмечается, что в июне 2022 года охранник больницы из г. Красноград за денежное вознаграждение согласился выполнить заказ российского представителя по созданию пропагандистского сайта.

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"Интернет-агитатор распространял на этом сайте материалы в поддержку проведения так называемой "специальной военной операции" и антиукраинский контент, направленный на разжигание национальной вражды. В опубликованных статьях речь шла о "подвигах российских военных", "герое спецоперации" и обстановке на "фронте новороссии", - сообщает Офис генпрокурора.

Также на сайте были обращения к военно-политическому командованию России с призывами наносить ракетные удары по территории Украины. Правоохранители задержали мужчину в начале ноября.

Интересные новости Харьковской области - что стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в мае 12 лет тюрьмы получил 32-летний коллаборант из Купянска Харьковской области, который стал псевдоправоохранителем на временно захваченной территории. Он добровольно работал с российскими захватчиками и вошел в состав так называемого "отряда патрульной службы" и принимал участие в незаконных задержаниях местных жителей.

Каждое такое задержание человека он "оформлял" под надуманными предлогами, а потом "отчитывался" об этом оккупантам. Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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