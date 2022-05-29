Мирный житель найден погибшим в лесной зоне возле Макарова, поделились в полиции.

Возле поселка городского типа Макаров Бучанского района Киевской области найден погибшим мужчина.

Тело гражданского нашли в лесной зоне Вышеграда возле позиций, на которых находились российские войска, говорится на странице Полиции Киевской области в Facebook.

По предварительным сведениям, мужчину до смерти забили солдаты РФ.

"...Погибший был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки. Наряду с временным захоронением следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом с Волыни...", - отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что у погибшего нет семьи, и он приехал в Киевскую область, чтобы работать строителем. Причину смерти мужчины должны выяснить во время судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ вторглись на украинскую территорию. Оккупанты сперва атаковали военные объекты, а затем и гражданские. Под контролем противника в Киевской области оказались ряд населенных пунктов, но впоследствии регион зачистили от захватчиков.

Позже выяснилось, что враги издевались над мирными людьми, насиловали и расстреливали. На улицах были тела.

В начале мая глава полиции Киевщины Андрей Небытов поделился, что в области нашли более 1 200 жертв оккупантов.

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