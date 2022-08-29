Среди пострадавших в ДТП на Прикарпатье есть дети.

В результате столкновения на Прикарпатье рейсового автобуса с автомобилем госпитализированы 16 человек, из них шестеро - дети.

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что вчера вечером в с. Назавизов Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло ДТП.

Відео дня:

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни. 16 пострадавших из автобуса были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находилось 22 человека", - сообщает ГСЧС.

В сообщении сказано, что все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами, возвращавшимися на Родину, были госпитализированы 23 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: