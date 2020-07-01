В Кременчуге женщина на Daewoo травмировала коммунальщика, работавшего в канализационном люке
18:10, 01 июля 2020Происшествия
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В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу.
Мужчина получил травмы / фото: патрульная полиция Кременчуга
В Кременчуге (Полтавская обл.) сегодня, 1 июля, женщина за рулем автомобиля Daewoo наехала на работника коммунального предприятия «Теплоэнерго», который работал в канализационном люке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Кременчуга.
По данным правоохранителей, ДТП произошло по улице 1905-го года. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Кременчугского отдела полиции. Ведется проверка.
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