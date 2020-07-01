В Кременчуге женщина на Daewoo травмировала коммунальщика, работавшего в канализационном люке

В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу.

В Кременчуге (Полтавская обл.) сегодня, 1 июля, женщина за рулем автомобиля Daewoo наехала на работника коммунального предприятия «Теплоэнерго», который работал в канализационном люке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Кременчуга.

По данным правоохранителей, ДТП произошло по улице 1905-го года. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Кременчугского отдела полиции. Ведется проверка.

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