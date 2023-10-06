С помощью Интерпола задержали мужчину, который хотел завладеть бизнесом своего бывшего арендодателя. Третьей жертвой должен был стать соотечественник злоумышленника.

Правоохранители задержали в Одессе иностранца, заказавшего убийство столичного коммерсанта и его жены.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что в середине сентября оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили от коллег из Молдовы информацию о подготовке к заказному убийству. "Иностранец подыскивал киллера, который за $15 тыс. ликвидирует гражданина Украины. Данную информацию оперативники и следователи взяли в работу и уже через несколько дней идентифицировали потенциальных жертв и киллера", - рассказали в полиции.

Также были установлены мотивы и планы на будущее клиента. В частности, иностранец хотел завладеть бизнесом украинца - жителя Киева. Поэтому после ликвидации мужчины должны были убить его жену. Выяснилось, что до войны заказчик арендовал помещение в Киеве, в котором сейчас находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 года он выехал из Украины и перестал платить арендную плату, соответственно арендодатель заключил договор с новым клиентом.

"Киллер пошел на сотрудничество с правоохранителями и под их контролем вел все переговоры с фигурантом. В качестве аванса получил $5 тыс. еще $10 тыс. заказчик должен был прислать после предоставления доказательств убийства владельца клиники. Деньги передавал через посредников: они оставляли их в указанном фигурантом месте, после чего "киллер" получал сообщения с координатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при содействии Интерпола и Европола украинские и молдавские правоохранители были на постоянной связи, обсуждали детали проведения совместной спецоперации. Для того, чтобы спасти жизнь стоматологу, было инсценировано его похищение и убийство - заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги. В то же время он не успокоился и заказал жену "убитого". О деталях второго убийства злоумышленник должен был договориться с "киллером" отдельно.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители узнали и о дальнейших уголовных планах фигуранта. После ликвидации супругов следующей жертвой должен был стать соотечественник заказчика.

Задержали иностранца 4 октября, когда он приехал Одессу.

"Правоохранители провели обыски на территории Одессы и Киева у лиц, которые могут быть причастны к преступлению", - рассказали правоохранители.

Фигуранту сообщено подозрение по ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство на заказ"). Решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит пожизненное заключение.

Как уточнили в офисе Генерального прокуратура, в Одессе задержали гражданина иностранного государства, который заказал умышленное убийство владельца стоматологической клиники в Киеве.

"После убийства мужчины должны были убить его жену, чтобы избавиться от всех возможных наследников", - добавили в прокуратуре.

Другие криминальные новости

В августе правоохранители задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области, который заказал убийство другого депутата этого местного совета. Злоумышленник действовал в интересах своего отца - бывшего народного депутата Украины, члена фракции "Партии Регионов", который на момент совершения преступления был действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ. По данным следствия, мужчина еще в начале полномасштабного вторжения РФ уехал из Украины и не выполняет депутатские обязанности. Его деловые и политические интересы в регионе представляет сын, сложивший полномочия депутата горсовета. Весной у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его деловых вопросов, связанных с отводом земли под строительство. Тогда сын решил "помочь" родственнику – заказал убийство члена земельной комиссии горсовета. Преступление удалось предупредить.

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