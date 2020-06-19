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В Черноморске в Одесской области 2-летняя девочка выпала с шестого этажа многоэтажки

22:27, 19 июня 2020
Происшествия
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Ребенок выпал из окна 6 этажа / Фото Flickr

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня вечером в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 года рождения, которая выпала из окна многоэтажки.

«Предварительно установлено, что ребенок выбрался на подоконник, подставив табуретку, и оперся на москитную сетку», - уточнили в главке.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Как сообщал ранее УНИАН, в Белой Церкви суд арестовал мужчину, который выбросил из окна 5-летнего мальчика.

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