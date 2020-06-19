Суд арестовал мужчину, выбросившего из окна 5-летнего мальчика

Мужчине объявлено подозрение по факту покушения на умышленное убийство, мальчик находится в реанимации с 16 июня.

Суд принял арестовать на два месяца мужчину, который в Белой Церкви выбросил из окна 5-летнего сына гражданской жены.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Правонарушителю объявлено подозрение по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас полицейские проверяют действия матери пострадавшего мальчика. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что пострадавший ребенок все еще находится в реанимации.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Белой Церкви после ссоры с гражданской женой мужчина выбросил из окна 5-летнего мальчика, потому что тот мешал ему смотреть телевизор. Ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

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