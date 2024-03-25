В городе введены экстренные отключения электроэнергии, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций.

Из-за сегодняшней атаки России по энергетическому объекту свет жителям Одессы будут подавать два-три часа в сутки. Об этом во время брифинга сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отметил чиновник, российские военные нанесли удары по системе "Укрэнерго", что привело к сложным последствиям. В то же время пока ОВА не будет обращаться за помощью к другим регионам Украины, потому что, по словам Кипера, в ней больше нуждается, в частности, Харьков.

"В настоящее время проблемы на части объектов устраняются (в Одесской области - УНИАН). Думаю, что сегодня до конца дня мы дадим дополнительные мощности, чтобы увеличить электроснабжение в городе. Сейчас у нас, согласно графикам ДТЭК и "Укрэнерго", абоненты будут получать электроэнергию 2-3 часа в сутки", - сказал начальник администрации.

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Он добавил, что жителям Одессы нужно подзарядить свои телефоны, чтобы была возможность оставаться с родными на связи и быть в курсе новостей.

"Ситуация не критическая, но сложная", - подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас местные власти проводят соответствующую работу с представителями крупных предприятий по переводу их на ночные смены, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, ночью в результате российской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. В городе были введены экстренные отключения электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций "Инфоксводоканала".

"Сейчас водоснабжение и водоотвод в городе восстановлены. Также возобновлена работа котельных в Пересыпском районе. Осуществляется запуск ТЭЦ. В городе есть дефицит мощностей, поэтому принято решение о временной остановке городского электротранспорта и увеличении на магистральных маршрутах количества подвижного состава автобусов среднего и большого классов", - рассказал городской голова.

По информации энергетиков, на поврежденном объекте проводятся восстановительные работы. На этот период в Одессе открыли 161 коммунальный пункт несокрушимости. В пунктах есть возможность согреться, выпить чай и кофе, а также зарядить гаджеты. Также, как утверждают в мэрии, работают все городские бюветы, органы власти, медицинские учреждения, центры предоставления административных услуг, потому что эти объекты оборудованы генераторами.

Атака на Одесскую и Николаевскую области в ночь на 25 марта - подробности

В ночь на 25 марта Россия сосредоточилась в своем терроре на Николаевской и Одесской областях. Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь навредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По четыре ударных БпЛА сбито в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар. Также в результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Ранения получили более 10 человек.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар. Сегодня в городе не работает электротранспорт.

Впоследствии стало известно, что в Одессе применяют экстренные отключения света. Из-за повреждения оборудования по городу и области энергетики увеличили периоды ограничения потребления.

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