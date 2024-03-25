Экстренные службы уже работают, говорят в ОГА.

Во время ночной атаки БПЛА российские захватчики повредили энергетическую инфраструктуру в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Известно, что военные отменили воздушную тревогу в регионе в 00:46. О пострадавших и других разрушениях не сообщается.

"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают", - написал Кипер.

Удары по Одесской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 марта Россия запустила по Украине дроны и ударные беспилотники, оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры.

В ряде областей фиксировали "прилеты", в результате которых возникли проблемы с электроснабжением. По ДнепроГЭС российские захватчики выпустили восемь ракет.

В Одесской области после атак было обесточено 53 тысячи абонентов электроснабжения, впоследствии в городе и Одесском районе действовали экстренные отключения света.

Днем стало известно, что в результате российской атаки значительно повреждены энергетические объекты, для около 300 тысяч абонентов составили графики отключения на время стабилизации энергетической системы.

Вас также могут заинтересовать новости: