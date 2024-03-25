Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Из-за ночной атаки, которую армия РФ нанесла по Одессе, поврежден энергообъект и в городе применяют экстренные отключения.

"Враг продолжает прицельно бить по нашей энергетической инфраструктуре. Ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе", - говорится в заявлении "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Как утверждают энергетики, это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения.

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В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в Одессе сейчас действуют экстренные отключения света - из-за ночной атаки из строя вышел один из энергообъектов НЭК Укрэнерго. Как следствие, без света остались жители Пересыпского района.

"Благодаря слаженной работе энергетиков за несколько часов удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной - высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность. ДТЭК "Одесские электросети" вынужден применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области. То есть, графики не действуют", - добавили в компании.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности.

"Призываем предпринимателей ограничить использование освещения фасадов и вывесок, а бытовых клиентов - пользоваться энергоемкими приборами по очереди, особенно в утренние и вечерние пиковые часы нагрузки", - отмечают в ДТЭК.

Ночная атака юга: что нужно знать

В ночь на 25 марта Россия сосредоточилась в своем терроре на Николаевщине и Одесщине. Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По 4 ударных БпЛА сбито в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар. Кроме того, вражеские дроны барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов - в результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, вспыхнул пожар. Взрывной волной побиты несколько окрестных домов. По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар. Сегодня в городе не будет работать электротранспорт. Детские сады, которые по состоянию на 8:00 не имели света, принимают детей в очередные группы, но приготовление пищи там невозможно.

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