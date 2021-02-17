В Одесской области задержан злоумышленник, который угнал автомобиль 83-летнего мужчины и пытался его продать.
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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 26-летнего жителя Лиманского района, который завладел автомобилем односельчанина, задержали на этой неделе.
Установлено, что подозреваемый проник в гараж 83-летнего мужчины, который тот не закрыл, сел за руль автомобиля «ВАЗ». В салоне он нашел ключ, завел двигатель и уехал со двора пенсионера.
Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители разыскали злоумышленника спустя несколько часов на автозаправочной станции недалеко от села, в котором живет пенсионер.
На АЗС подозреваемый уже договаривался с будущими покупателями о продаже угнанного авто – о конкретной сумме и периоде оплаты.
Полицейские вернули автомобиль владельцу, а ранее судимого правонарушителя задержали. В территориальном отделе полиции мужчина заявил, что угон совершил, так как был пьян.
Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
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