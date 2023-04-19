Украинские защитники наносят противнику существенные потери, отметил командующий Восточной группировкой войск.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских захватчиков в динамичных боях в Бахмуте Донецкой области.

Об этом Сырский сообщил в Telegram. "Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях, нанося ему существенные потери", - заявил Сырский.

Кроме того, по его словам, минувшей ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата агрессора - "Орлан" и ZALA.

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Битва за Бахмут - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на определенных участках в Бахмуте враг имеет незначительное продвижение, потому что стирает город с лица земли и стягивает все имеющиеся резервы. Чтобы сдерживать этот натиск, Украина должна сосредотачивать на этом направлении большое количество усилий.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. За город Бахмут продолжаются тяжелые бои.

По данным американского Института изучения войны (ISW), оккупанты захватили три квартала Бахмута, и продолжают идти бои в районе железнодорожной станции в центральной части города.

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