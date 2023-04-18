Никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечено.

В городе Бахмут Донецкой области боевые действия переместилась в центр города. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Бои за Бахмут переместились в центральную часть города. Кое-где оккупантов и украинских защитников разделяют считанные метры. Никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечают. Зато отмечают изменения среди личного состава врага", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, вместе с другими силами обороны пограничники "охотятся" за вражеской авиацией, "поздравляют" российских захватчиков с последним снегом и спасают собратьев.

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Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Бахмутском направлении не прекращаются тяжелые бои, самые ожесточенные - идут за город Бахмут.

17 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты осуществляют очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО), распространяя фейковые цифры по потерям Украины в боях за Бахмут. Также, по ее словам, оккупанты стали более интенсивно использовать тяжелую артиллерию и авиаудары на Бахмутском направлении.

По данным Института изучения войны, "вагнеровцы" добились некоторых успехов в Бахмуте - продвинулись на север от трассы Константиновка-Часов Яр-Бахмут.

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