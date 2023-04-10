Суд не позволил командиру выйти на свободу под залог.

Суд арестовал военнослужащего воинской части в Одесской области, который "обдирал" солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что Заводской районный суд г. Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области, который отбирал у солдат боевые доплаты.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2023 года работники ГБР сообщили ему о подозрении за вымогательство с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

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Работники ГБР уже задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривень.

Военнослужащему сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Интересные новости Одесской области - что сообщалось

7 апреля стало известно, что в регионе разоблачили военнослужащего, который отбирал у солдат боевые доплаты. У злоумышленника нашли немало иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали гражданина Турции, который нанял киллера для убийства двух своих деловых партнеров, с которыми у него возникли споры по поводу бизнеса.

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