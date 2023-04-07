Задокументировано более 30 фактов вымогательства и получения денег с подчиненных на 600 тыс. грн.

В Одесской области разоблачили военного, который отбирал у солдат боевые доплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что начальнику материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, сообщено о подозрении. В частности, речь идет о надбавках, которые установлены на период военного положения. В случае отказа фигурант угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

"Работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Военнослужащему инкриминируют вымогательство чужого имущества с угрозой насилия, взятку, умышленное невыполнение приказа и насилие в отношении подчиненного (ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса).

Инциденты с военными

В соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника. По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

А 13 марта Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиение командиром взвода одной из воинских частей на Житомирщине подчиненного солдата. 5 апреля обвинительный акт в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области, который бил солдата ногами, направлено в суд.

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