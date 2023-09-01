Мужчина путешествовал по Дунаю почти два месяца и был уверен, что прибыл в зону ЕС.

В Одесской области, недалеко от Ренийского порта, задержали необычного нарушителя-63-летнего американца, который плыл на каяке.

"На своем каяке 63-летний житель Калифорнии пришвартовался в районе Рени. Иностранец сообщил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ. Он рассказал, что вышел на воду из Германии, прошел Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию", - сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк

Затем пожилой иностранец, по его словам, планировал дойти Георгиевским устьем вплоть до Черноморского побережья – населенного пункта Сфинту-Георге (Румыния). По данным Перегняка, в общей сложности путешествие американца длилось 57 дней, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран для пополнения запасов провизии.

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Пограничники оформили на иностранца протокол об административном правонарушении. После рассмотрения дела судом он будет передан в порядке реадмиссии румынской стороне.

Заблудшие туристы: последние новости

Напомним, в июле на Дунае заблудился французский каякер, которого пограничники поймали в Ренийском порту.

По словам 43-летнего иностранца, он потерял ориентир и случайно нарушил границу. Шел он из немецкого города Ляйпхайм и планировал через Тульчинское устье попасть в Черное море.

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