Иностранец рассказал, что провел на воде более 50 дней и не заметил, как нарушил границу.

В Одесской области, в Ренийском порту, задержали гражданина Франции, который путешествовал на каяке. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк, необычного нарушителя обнаружили на реке Дунай в Одесской области.

"На своем двухместном каяке 43-летний гражданин Франции зашел в акваторию Ренийского порта. Иностранец сообщил, что потерял ориентир и случайно нарушил границу", - говорит Перегняк.

Француз рассказал, что шел из немецкого города Ляйпхайм и планировал через тульчинское устье попасть в Черное море. Всего его путешествие длилось 51 день.

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Мужчина утверждает, что по дороге он время от времени пришвартовывался к берегу разных стран еврозоны для пополнения запасов провизии, и не заметил, как оказался в Украине.

Сейчас пограничники оформили на француза документы админпроизводства. После рассмотрения дела судом иностранца передадут в порядке реадмиссии в Румынию, откуда он попал в Одесскую область.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области задержали мужчину, который собирался "отбыть" в Румынию по Дунаю на надувной подушке. Задержали 42-летнего жителя Днепропетровщины во время незаконного пересечения государственной границы через реку - он был уже на берегу и собирался отправиться в опасное путешествие. В телефоне путешественника содержалась фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, проходившего именно через Дунай.

Преодолеть огромную реку нарушитель планировал вплавь-на надувной резиновой подушке, которую у него была при себе.

Пограничников задержанный пытался заверить, что хотел добраться до родственников, находящихся в Европе, но, скорее всего, он просто пытается избежать призыва.

Дунай - вторая по длине и площади бассейна река Европы (длина - 2 тыс. 961 км). Река берет начало в Германии, в горах Шварцвальда. Далее течет через столицы Центральной и Восточной Европы - Вена, Братиславу, Будапешт и Белград, и вливается в Черное море через дельту Дуная в Румынии и Украине.

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