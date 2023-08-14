Пострадавший доставлен в больницу с травмами головы.

На территории одной из воинских частей Одесской области офицер жестоко избил подчиненного военнослужащего.

Как сообщает Государственное бюро расследований, в настоящее время детективы расследуют это чрезвычайное происшествие, которое произошло 12 августа. "В Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в госпитализирован военнослужащий с ушибами головы", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что проведены неотложные следственные действия на территории части, изъяли соответствующее видео, опросили свидетелей, а также потерпевшего военного в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный из воинской части.

Видео дня

Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

По данным депутата Одесского городского совета Андрея Вагапова, событие произошло в одной из частей ВМС ВСУ. "Совершено нападение на оперативного дежурного офицера. Нападение совершил высший по званию, капитан 3-го ранга", - сообщил Вагапов.

Он также утверждает, что пострадавший офицер - участник боевых действий, который не собирается делать "самострел", то есть самоубийство. Депутат уточняет, что обращает на это внимание, потому что в этой воинской части уже были случаи суицидов.

"Личный состав полностью на стороне пострадавшего", - отмечает Вагапов.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в мае в одном из отелей найден мертвым военнослужащий. По данным источников, он повесился в номере, где якобы жил несколько дней.

В соцсетях была распространена информация о том, что в номере якобы найдено "серое вещество" и два десятка патронов. Погибший был стрелком в десантно-штурмовой роте, а самоубийство совершил с помощью ремня.

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