В оккупационном органе гражданских подвергали жестоким пыткам.

В суд передано уголовное производство против бывшего руководителя Службы безопасности Александра Якименко, который возглавлял спецслужбу во времена беглого президента Виктора Януковича, и еще 8 человек, которые пытали гражданских лиц во время оккупации Херсонщины.

Как сообщает

пресс-центр СБУ, в суд направлен обвинительный акт в отношении Якименко, который причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей в захваченной части Херсонской области.

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"С 2014 года экс-должностное лицо скрывалось в РФ, а в начале полномасштабного вторжения помогало оккупантам в войне против Украины. В частности, его назначили руководителем созданной агрессором "государственной службы безопасности в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом посту он выполнял задания по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в южном регионе, организовывая массовые преследования, похищения и пытки местных жителей. Ежедневно людей подвергали жестоким пыткам - пытали электротоком, не давали воду и еду, а также имитировали расстрел, чтобы "выбить" признания в содействии Силам обороны.

По данным следствия, в ряды оккупационного органа Якименко лично привлек еще восьмерых предателей, которые применяли пытки.

Якименко будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также по этим статьям Уголовного кодекса Украины квалифицированы преступные действия восьми сообщников фигуранта. Обвиняемые объявлены в розыск, продолжаются комплексные мероприятия по их привлечению к ответственности.

Как сообщает Офис генпрокурора, все обвиняемые ранее работали в правоохранительных органах. Представители так называемой "службы" отыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационной власти, других гражданских лиц.

При этом отмечается, что задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу в некоторых случаях они могли лишь заплатив "выкуп".

Дело Якименко

Якименко является подозреваемым в так называемом "материнском" "деле Майдана" против Януковича и других тогдашних должностных лиц.

Они обвиняются в организации разгона мирных акций протеста в феврале 2014 года, в результате чего погибли 67 мирных жителей.

Всех подозреваемых будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от следствия и суда.

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