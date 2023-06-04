Смертельное ДТП возле Мелитополя произошло 3 июня, поделился мелитопольский городской голова.

В субботу, 3 июня, недалеко от временного оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области вражеский бронетранспортер спровоцировал смертельную аварию.

БТР противника на повороте в село Зразковое с трассы Мелитополь - Запорожье врезался в гражданский микроавтобус, один из пассажиров погиб на месте ДТП, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"2 июня в Мелитополе на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Белякова военный КамАЗ протаранил гражданскую машину", - поделился чиновник.

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Россияне в Мелитополе "кошмарят" местных жителей - начали новую волну "национализации" жилья, а также пытаются заставить людей взять паспорта РФ. Стоит отметить, что теперь без российского паспорта местные жители не могут получить медицинскую помощь.

Мелитополь захвачен, но непокорен. В городе и возле него не раз раздавались взрывы, сообщалось об успешной работе партизан. В частности, 3 июня Иван Федоров написал, что возле Мелитополя взорваны железнодорожные пути, которые использовал противник.

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