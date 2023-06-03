Давление на местных жителей усиливается.

В Мелитополе российские оккупанты заставляют местное население получать паспорта РФ, применяя к ним медицинский террор, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Террор против населения усиливается сразу по нескольким направлениям. Самый мощный террор - это медицинский, через паспортизацию. Враг поставил себе цель всем выдать российские паспорта, и сегодня он заставляет наших людей выбирать - жизнь или рашистский паспорт. С 1 июня невозможно получить бесплатные лекарства для хронических больных, если у тебя нет рашистского паспорта", - сказал он.

Также Федоров привел пример, когда на днях приехала "скорая помощь" к ребенку, который упал и получил сотрясение мозга, то у нее врач-"гастролер" начал опрашивать ее, поддерживают ли родители России, а после того, как узнал, что у них нет российских паспортов, отказался забирать ее в больницу.

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Ситуация в Мелитополе - актуальная

Мелитополь находится под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Оккупантам там активно помогают местные коллаборанты, однако в городе активно действуют украинские патриоты, поэтому в Мелитополе часто происходит "бавовна" и подрывы автомобилей предателей.

Так, вчера, 2 июня, в оккупированной Михайловке возле Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборантами. По предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетьман", который угощал оккупантов.