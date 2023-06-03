Возле села Долинское взорваны железнодорожные рельсы, поделился мэр Мелитополя.

Возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области взорвали железнодорожные пути, которые использовали российские оккупанты.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в субботу, 3 июня. "Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу", - заявил он.

Федоров отметил, что оккупанты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

Видео дня

"Минус один путь для р*сни", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Интересные новости Мелитополя - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе россияне пытаются принудительно провести паспортизацию. Теперь без паспорта РФ местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства. Кроме того, оккупанты в городе начали новую волну "национализации" жилья.

Также стало известно, что в окрестностях Мелитополя российские захватчики выкопали траншеи и вырубают лес.

Стоит отметить, что Мелитополь оккупирован, но непокорен. В городе и возле него не раз раздавались взрывы, сообщалось о работе партизан. 2 июня стало известно, что возле Мелитополя - в Михайловке, взорвана машина с четырьмя коллаборантами. По предварительным сведениям, ликвидирован владелец кафе "Гетьман", который угощал врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: