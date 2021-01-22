В квартире, где умерли 22-летний парень и 19-летняя девушка, была еще одна пара.

В четверг, 21 января, около 09:46 во Львове в квартире на ул. Городоцкой, 110 нашли мертвыми парня и девушку. Вероятной причиной смерти называют отравление газом. Между тем в квартире, где погибли 19-летняя девушка и 22-летний парень, ночевала еще одна пара, она не пострадала.

Читайте такжеЗагадочная смерть: во Львове во дворе храма умер мужчина, который пришел за освященной водой (фото 18+)Как сообщает местный сайт ZAXID.NET двое парней в возрасте 18 и 22 года, которые работают недалеко от Привокзального рынка, сняли квартиру на сутки в трехэтажном доме. Маклер, который их заселил, включил конвертеры, в каждой комнате отдельный. Ребята пригласили в гости двух девушек. В одной комнате ночевала одна пара, в другой – вторая. Утром 18-летний парень проснулся и обнаружил в соседней комнате тело своего товарища и его 19-летней подруги.

Дом, в котором погибли парень с девушкой, построен еще в начале XX века. Он списан с баланса города, есть на управлении ЛКП. Раньше там было печное отопление, сейчас газовое. Это двухкомнатная квартира на третьем этаже, которую сдают в аренду посуточно. В ней установлены конвекторы и газовая колонка.

"Газовики приехали, проверили. Тяга была повсюду, каналы чистые. В комнате есть самовольная перепланировка: на месте конвектора когда-то была дверь. Возможно, патрубок конвектора неплотно прилегал", - рассказала глава Железнодорожной районной администрации Ирина Джурик.

На месте сейчас работают следователи, а специалисты демонтируют конвектор, чтобы проверить его исправность.

Гибель молодой пары во Львове

Погибшими оказались 22-летний житель города Турка и 19-летняя львовянка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть. Аварийная бригада АО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиру.

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Автор: УНИАН