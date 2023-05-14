В суде мать шестиклассника признала вину.

В Украине в очередной раз привлекли родителей к ответственности за буллинг, совершенный ребенком. На этот раз инцидент произошел во Львове, где суд оштрафовал местную жительницу Ирину Серякову за то, что ее сын в переписке с одноклассником употреблял нецензурную брань.

Как пишет Zaxid.net со ссылкой на материалы судебного дела, сын Серяковой, ученик 6-го класса в переписке со сверстником употреблял ругань и прибегал к оскорблениям. Родители обиженного мальчика написали заявление в полицию о буллинге, заявив, что такие инциденты случаются систематически.

В суде мать шестиклассника признала вину, однако заявила, что на соответствующее поведение ее сына спровоцировали.

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Ранее в этом месяце судья Железнодорожного районного суда Иванна Иванюк признала мать мальчика виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и назначила наказание в виде штрафа в размере 850 гривен. Решение суда еще может быть обжаловано.

Буллинг в Украине

Буллинг (или травля) среди детей и подростков остается серьезной проблемой в Украине. Нередко случаи агрессивного поведения среди школьников получают огласку. К примеру, в апрелестало известно, что на Киевщине двое подростков жестоко избили сверстника. У пострадавшего был перелом костей носа и сотрясение мозга.

Аналогичный инцидент был на Черниговщине - за травлю и физическое насилие к ответственности привлекли родителей пятерых подростков и руководство их учебного заведения.

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