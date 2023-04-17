На Киевщине двое подростков жестоко избили сверстника. Накануне стало известно об аналогичном инциденте на Черниговщине.
Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов, несовершеннолетние не просто наносили удары парню, а еще и снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети.
"Жестоко избивали ребенка до потери сознания. В Белогородке полицейский офицер громады обнаружил окровавленного 14-летнего потерпевшего. У парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза", - рассказал он.
Полицейские установили, что обидчиками оказались двое 17-летних жителей села Музичи. Сейчас обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, им грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
"Уважаемые родители и педагоги, призываю вас очень внимательно относиться к фактам буллинга и насилия среди детей! Помните, что во время военного положения дети являются наиболее уязвимой категорией", - подчеркнул Небитов.
Буллинг в Украине - последние новости
Буллинг или же травля среди детей остается серьезной проблемой в Украине. Примеры агрессивного поведения фиксируют и со стороны учителей.
Накануне полиция Черниговской области привлекла к ответственности пятерых подростков, которые таскали девочку за волосы, ставили на колени и угрожали расправой, снимая на видео. К ответственности также привлекли их родителей.
Сейчас в Украине дети до 16 лет не несут никакой уголовной ответственности за травлю других, каким бы жестоким ни было их поведение. За это законодательством предусмотрены только принудительные меры воспитательного характера.