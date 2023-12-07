В рядах этого формирования подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность предательницы Елены Романовской - "заместителя" главы оккупационного "правительства Крыма".

Как сообщил пресс-центр СБУ, находясь на "должности", она выполняет указание кремля о принудительном привлечении крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия". В рядах этого формирования подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.

Как проинформировали в спецслужбе, российские инструкторы обучают "юнармейцев" тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и, в общем, готовят учеников к войне против нашего государства. По имеющимся данным, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

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"Чтобы выполнить "разнарядку" Москвы, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию страны-агрессора. В случае отказа со стороны родителей - руководители учебных заведений и преподаватели угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова. По данным следствия, до марта 2014 года Романовская занимала различные должности в аппарате Верховного Совета Крыма. Впрочем, в период его захвата поддержала российских захватчиков. Впоследствии ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "Министерством труда и соцполитики", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в СБУ, женщина публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и "героизирует" российских оккупантов. Для этого она неоднократно участвовала в "открытии мемориальных досок" погибшим рашистам на территории украинского полуострова.

На основании собранных доказательств Романовской сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

Поддержка российских захватчиков: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала приспешника РФ, который помог оккупантам сбежать на лодках на левый берег Днепра во время контрнаступления укранской армии.

По данным спецслужбы, перел освобождением Херсона мужчина сообщил оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными захватчиками, которые отбирали у людей плавсредство.

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