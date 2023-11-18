Под санкции также попала Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" и другие организации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций в отношении более 100 физических и 37 юридических лиц.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованных на его сайте, - №758/2023 и №759/2023. Оба этих указа вступают в силу со дня их опубликования.

Указом о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (№758/2023) предполагается ввести в действие соответствующее решение.

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Этим решением СНБО предлагается поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в санкции, и применить их к ряду физических лиц.

В этом перечне восемь человек. Среди них, в частности экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов, глава "ЛНР" Леонид Пасечник и бывший народный депутат Украины Олег Царев.

Здесь речь идет о 10-летних санкциях, которые включают, в частности, блокирование активов и ограничение торговых операций.

Указом о решении СНБО от 18 ноября "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№759/2023) также вводится в действие соответствующее решение.

Им также предполагается поддержать внесенные СБУ предложения по применению санкций и ввести их в отношении ряда физических и юридических лиц.

В перечне физических лиц их содержится 100, а юридических - 37. В обоих случаях речь идет о санкциях сроком на пять лет.

Среди этих юридических лиц, в частности Общество с ограниченной ответственностью "Мир кино", закрытое акционерное общество Молодежный оздоровительно-культурный комплекс "Черемушки", государственное бюджетное учреждение города Москвы "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы".

Также в перечне Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, Межрегиональное общественное движение пострадавших в военных конфликтах, Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" и благотворительные организации.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций, а также поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкции против России - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Bloomberg отметили, что несмотря на санкции Запада в отношении экспорта российской нефти, в России уже несколько месяцев увеличивается доход на финансирование войны в Украине.

Отмечается, что согласно данным Министерства финансов России, поток денег в государственную казну уже несколько месяцев увеличивается.

Как показывают расчеты агентства, валовые доходы России от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь, составив в прошлом месяце более 13 млрд долларов. Октябрьская прибыль превысила прибыль за любой отдельный месяц 2021 года.

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