В Кривом Роге за рулем попашего в ДТП автомобиля обнаружили зарезанного мужчину.
Авария произошла около 19:40 в четверг, 11 февраля, в Долгинцевском районе, сообщает Первый городской. Chevrolet погибшего врезался в столб.
«К иномарке подошел очевидец происшествия. В салоне машины находился мужчина — водитель — и пассажирка. Известно, что девушка была в отношениях с шофером», — говорится в сообщении.
Пассажирка утверждала, что во время поездки у них с водителем начался конфликт. 27-летний мужчина якобы попытался вначале с ножом напасть на девушку, но затем начал резать себя по груди, рукам и шее.
Читайте такжеВ Киеве девушка пришла в гости к парню и ударила его ножом в сердцеВ какой-то момент, по версии спутницы умершего, он перерезал себе артерию и скончался от потери крови, а машина продолжила катиться по дороге и врезалась в столб. Также девушка говорила, что погибший мог быть под наркотиками.
Однако сегодня, 12 февраля, стало известно, что водитель не покончил с собой.
«Как выяснилось во время следственных действий, между пассажиркой и водителем возник конфликт на почве ревности. Женщина схватилась за нож и порезала своего компаньона. Ранение оказалось смертельным», — сообщил Первый городской.
В Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области подтвердили, что характер и количество повреждений на теле мужчины не говорят о самоубийстве.
«Как было установлено, во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, во время которого злоумышленница ножом нанесла мужчине многочисленные удары в шею. 27-летний водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве», — рассказали в полиции.
Правоохранители допросили 28-летнюю пассажирку, и она призналась в содеянном. Девушку задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
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