Злоумышленник пытался покончить с собой, отметили в полиции.

В селе Калиново Киевской области мужчина бросил гранату в своих гостей, в результате чего один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Отмечается, что к мужчине пришли трое его знакомых. "Впоследствии из-за конфликта 36-летний мужчина бросил гранату неподалеку гостей. В результате взрыва 27-летний парень погиб, еще двое получили ранения", - сообщили в полиции.

Кроме того, пострадала и соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.

"Фигурант после содеянного намеревался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его от необдуманного поступка", - говорится в сообщении.

Задержанного мужчину доставили в изолятор временного содержания. Отмечается, что он находился на условном сроке наказания из-за хулиганских действий.

Следователи, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное заключение.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая в городе Лохвица Полтавской области мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате. Следователи предварительно выяснили, что местный житель застрелил трех соседей из гладкоствольного оружия в их домах, после чего вернулся в собственный дом и подорвался гранатой.

Позже мэр Лохвицы Виктор Радько заявил, что среди погибших - бывший глава города Вячеслав Демчук. По словам Радько, убийство произошло на бытовой почве.

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