По словам мэра города, убийство произошло на бытовой почве. Людей застрелил местный охотник, имевший дома ружье.

В Полтавской области в воскресенье, 21 мая, мужчина застрелил трех людей, после чего подорвался на гранате. Инцидент произошел в городе Лохвица около 14:00.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Полтавщины. Следователи предварительно выяснили, что местный житель застрелил из гладкоствольного оружия трех соседей в их домах, после чего вернулся в собственный дом и подорвался гранатой.

Позже действующий мэр Лохвицы Виктор Радько заявил в комментарии "Полтавской волне", что среди погибших был бывший глава этого города Вячеслав Демчук. Его и двух других жертв застрелили из охотничьего ружья.

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По словам Радько, убийство произошло на бытовой почве. Людей застрелил местный охотник, имевший дома ружье.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее полиция Житомирщины сообщила о подозрение в умышленном убийстве 46-летнему адвокату, который убил своего знакомого и женился на его девушке. Ему грозит пожизненное заключение.

А в Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль, ранив трех человек. Еще одну гранату злоумышленник швырнул в домовладение других жителей, но боеприпас не разорвался.

В апреле в Николаеве нетрезвый мужчина взорвал гранату. В результате инцидента ранения получил он сам, а также женщина, которая проходила рядом.

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