Ребенка доставили в больницу с повреждениями ног, сообщили в полиции.

В субботу, 10 августа, в Киевской области взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина, его дочь попала в больницу.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области, сообщение о взрыве в поселке Калита на ул. Набережной поступило в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района в 14:04. На место вызова был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Калита.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что в результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы и медиками экстренной медицинской помощи госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

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Между тем в полиции Киевской области говорят, что, по предварительным данным, погибший отдыхал с компанией друзей, взял в руки гранату. В результате неосторожного обращения она сдетонировала.

"К сожалению, 33-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Травмы получила его 13-летняя дочь, которую доставили в Броварскую больницу с повреждениями ног. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события", – говорится в сообщении полиции.

Инциденты со взрывами: другие новости

7 июля в Луцке прогремел взрыв. Местные СМИ сообщали о пяти пострадавших. Отмечалось, что гранату бросили прямо в людей – это сделал неизвестный мужчина, который находился в машине.

В конце июня ночью в Киеве прогремел взрыв. Было повреждено 11 автомобилей, к счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители выяснили, что была подорвана ручная граната. Был задержан подозреваемый в подрыве гранаты – им оказался киевлянин, 1973 года рождения.

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