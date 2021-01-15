В настоящее время движение поездов по зеленой ветке возобновлено.

В Киеве на станции метрополитена "Дворец спорта" пассажир упал на рельсы, с ним работают медики.

Читайте такжеВ метро Киева неадекватный пассажир с руганью выломал турникет и попал на видеоОб этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"На станции "Дворец спорта" падение пассажира в отсутствие поезда. Сейчас движение поездов по зеленой ветке возобновлено", - говорится в заметке.

Сообщается также, что с пассажиром работают медики и правоохранители.

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская