На станции "Дворец спорта" на рельсы упал человек \ фото REUTERS
В Киеве на станции метрополитена "Дворец спорта" пассажир упал на рельсы, с ним работают медики.
Читайте такжеВ метро Киева неадекватный пассажир с руганью выломал турникет и попал на видеоОб этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"На станции "Дворец спорта" падение пассажира в отсутствие поезда. Сейчас движение поездов по зеленой ветке возобновлено", - говорится в заметке.
Сообщается также, что с пассажиром работают медики и правоохранители.
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